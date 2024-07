Massimiliano Varrese è stato senza dubbio uno dei protagonisti dell’ultima edizione del Grande Fratello. Terminata la sua esperienza nel reality show condotto da Alfonso Signorini, l’attore è tornato a dedicarsi alla musica, e lo scorso maggio è uscito il nuovo singolo Fai Clap Clap.

“Clap Clap è entrato nella classifica degli indipendenti e adesso siamo al 26esimo posto – ha dichiarato a Tag24 -. Davanti abbiamo i mostri sacri quindi li lasciamo là, già che siamo entrati è un grande risultato. Questa canzone è stata la messa in arte di tutto il mio vissuto negli ultimi mesi, anche all’interno della casa del Grande Fratello. È un messaggio di emozioni forti, ma cerco anche di dire al mondo che ho scoperto il web tossico quello che diffama che minaccia e che non deve essere la realtà. Quindi è un po’ volere mettere il dito su questa piaga che va comunque risolta”.

Nelle passate settimane, nel presentare il suo singolo negli studi di Turchesando, Massimiliano aveva raccontato di essere single e che per gioco si sarebbe seduto volentieri nel parterre Over di Uomini e Donne: “Il mio cuore è innamorato di mia figlia, sto con me stesso, con il mio mestiere, sono single. In questo momento per gioco mi siederei nel trono over di Uomini e Donne. Sono stato sempre un’artista di nicchia, ma in questa fase della mia vita artistica perché non prendere tutto con più leggerezza? Maria, sono pronto!”.

Tuttavia, ii microfoni di Tag24, l’ex gieffino ha spiegato che si è trattato di una battutaccia, e ha smentito la possibilità di partecipare al dating show di Maria De Filippi: “Mi fa ridere perché questa è proprio una delle classiche fake news creata per far rumore, per fare i click. La gente manda queste notizie in giro, ma è nata solamente perché mi è stato chiesto della mia vita privata io scherzando ho detto ‘Non sono fidanzato, non ho storie e magari andrò a fare il tronista’. Ma era solo una battutaccia”.

Poi ha aggiunto: “Sinceramente non ho mai seguito in modo accanito questi programmi, ma so anche di coppie che si sono formate e durate poi nella vita normale. Io credo molto nei percorsi personali e nel destino, magari a volte può passare anche da uno di questi programmi e non si può mai sapere”.