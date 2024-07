Ilary Blasi era in lizza per condurre la nuova edizione de La Talpa, il reality show che dovrebbe tornare in onda sui canali Mediaset nel corso della stagione televisiva 2024-2025. Nelle ultime ore, però, è uscita una notizia che parrebbe non confermare questa indiscrezione. Al contrario, l’ex conduttrice de L’Isola dei Famosi non avrà alcun ruolo nel progetto.

Gli addetti ai lavori davano per certa la notizia che Ilary Blasi avrebbe condotto la nuova stagione de La Talpa, a distanza di 16 anni dall’ultima edizione. Sembra, però, che all’ultimo minuto qualcosa sia andato storto, anche se i motivi non sono stati svelati. La giornalista Grazia Sambruna sul portale Mowmag ha pubblicato una dichiarazione rilasciata "da una gola profonda e bene informata", che ha rivelato che la conduttrice non avrebbe più un ruolo nella produzione: "Inizialmente era stato fatto il suo nome, ma qualcosa poi sarebbe andato storto. ‘Per fortuna’, commenta la nostra fonte…".

La Talpa, svelato il nome della conduttrice

Ma chi condurrà La Talpa? Secondo TVBlog il nome più gettonato è quello di Diletta Leotta: "Secondo quanto apprendiamo – scrive TvBlog – il programma verrà registrato il prossimo mese di settembre per una messa in onda immediata. La Talpa infatti andrà in onda già nel mese di ottobre in coda alla seconda edizione stagionale di Temptation Island. Saranno una manciata di puntate, si dice circa cinque ed il programma, come già risaputo, perderà lo studio e verrà realizzato in stile “montaggio” come accade con Temptation Island. La trasmissione sarà realizzata da Freamntle. Per quel che riguarda la conduzione o se preferite la narrazione, come ormai usa con questi tipi di programmi, non ci sarà Ilary Blasi, come in un primo momento si vociferava. Non ci sarà neppure Paola Perego, storica padrona di casa di questo programma, come vi abbiamo già informato.

Il nome più gettonato al momento è quello di Diletta Leotta. Sarebbero in corso trattative infatti in questo senso fra Mediaset e la bionda conduttrice. La Leotta, che non ha un contratto di esclusiva con DAZN potrebbe dunque prendersi un mese di pausa per registrare La Talpa e poi tornare sulla famosa piattaforma”.