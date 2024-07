Manuel Galiano, noto al pubblico televisivo per la sua partecipazione a Uomini e Donne come corteggiatore di Giulia Cavaglià, è stato vittima di un gravissimo incidente. Il ragazzo ha rischiato di perdere un occhio e ha voluto condividere quello che gli è accaduto con i suoi follower per sensibilizzare sull’uso della cintura di sicurezza che, come dice lui stesso, gli ha salvato la vita.

Manuel Galiano ha condiviso su Instagram il video della sua macchina gialla completamente distrutta nella parte anteriore a causa di un incidente molto grave: “Ciao ragazzi, oggi ho avuto incidente con un camion dell'A.M.A., ha effettuato un’inversione a ‘U’ colpendo la nostra macchina, ferendo gravemente me e Jlenia. Per fortuna indossavamo le cinture di sicurezza e siamo riusciti a salvarci la vita per miracolo. Adesso vi mostrerò le mie condizioni e vi spiegherò cosa è successo in ospedale e di come il mio occhio è stato salvato dal Dr. Raffaello Procopio che ringrazio pubblicamente davanti a tutti”.

Le foto condivise sulle sue storie sono molto crude e mostrano il viso dell’ex corteggiatore completamente ricoperto di sangue, anche dopo l'operazione: “All'ospedale mi hanno dimesso ancora sporco di sangue e senza farmi tutti gli esami consoni che un cittadino italiano merita di avere pagando le tasse, dicendomi che non potevano cucirmi non avendo più pelle da suturare”.