Alberto Matano sarebbe furioso con Myrta Merlino. A lanciare l’indiscrezione è stato Dagospia: “Flash e gong! Alberto Matano è furioso con Myrta Merlino, la ‘’marita” di Tardelli, sostituta di Barbara d’Urso alla conduzione di “Pomeriggio 5’’, la scorsa stagione ha duellato ogni santo giorno con gli ascolti de “La Vita in Diretta” su Rai Uno, rimanendo regolarmente sconfitta – per risollevarsi, in vista della nuova stagione, la maga Merlino ha avuto la brillante idea di provare a scippare gli autori e gli inviati del programma di Matano. Impresa che però non le è riuscita”.

A inizio anno. Giuseppe Candela, sempre su Dagospia aveva lanciato un’indiscrezione su una presunta mossa per risollevare lo share di Pomeriggio 5: “Spinta clamorosa dell’informazione Mediaset per rialzare gli ascolti di Myrta Merlino. Chicco Sfondrini nuovo autore della seconda parte, nella squadra il giornalista di Chi Alessio Poeta. Guerra a La vita in Diretta per rubare opinionisti, giornalisti e avvocati. Con offerte di compensi doppiati o triplicati, promesse e contratti. Cifre che la Rai non può pagare. Queste almeno le voci. Alcuni hanno già accettato”.

Lo scorso marzo, Alberto Matano era tornato a parlare del competitor, ma in questo caso aveva lanciato una frecciatina: “I risultati che facciamo parlano da soli, lo fanno oggi e anche in passato. Però rispetto al passato vedo che siamo diventati ancora di più una fonte di ispirazione per la concorrenza. Mi fa piacere”.