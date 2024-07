Dopo una lunga pausa televisiva, Belen Rodriguez è pronta a tornare sul piccolo schermo. Stando all’indiscrezione bomba lanciata da Giuseppe Candela, la showgirl argentina sarà al timone di ben due programmi di Warner Bros. Discovery.

“Belen Rodriguez arriva in Warner Bros. Discovery in autunno sul Nove e su Real Time con due programmi: Only-Fun – Comico Show e Amore alla prova. Fuori De Lellis e Lamborghini”.

L’ex moglie di Stefano De Martino avrebbe dunque “rubato” il posto all’influencer originaria di Pomezia (che ha condotto due edizioni di Amore alla prova) e della cantante, per anni alla guida di Only-Fun – Comico Show.

“È un onore entrare nella prestigiosa famiglia Warner Bros. Discovery – ha detto Belen –. La mia gratitudine va a tutto il gruppo per avermi dato l’opportunità di poter contribuire al successo di due progetti così importanti per me. Come artista che da sempre mette cuore e professionalità nel lavoro, intraprendo con grande entusiasmo un nuovo capitolo della mia carriera”.

“Siamo felici di accogliere sui nostri canali principali, Nove e Real Time, una donna piena di idee ed energia come Belén Rodríguez – ha dichiarato Laura Carafoli, SVP Content Networks & Streaming Local Productions Italy & Iberia –. Come Warner Bros. Discovery siamo costantemente alla ricerca di nuovi spunti che parlino a un pubblico sempre più largo e per questo motivo siamo entusiasti di intraprendere questo percorso insieme ad un talent come lei. Crediamo che in questi due programmi possa esprimere al meglio la sua ecletticità”.