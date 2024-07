Perla Vatiero è stata una delle protagoniste della passata stagione televisiva targata Mediaset. Prima Temptation Island, al termine del quale era giunta ai titoli di coda la sua storia d’amore con Mirko Brunetti. Poi l’ingresso nella Casa del Grande Fratello per cavalcare la dinamica del triangolo amoroso con il suo ex fidanzato e Greta Rossetti. Ed infine il ritorno di fiamma con il ristoratore rietino, con il quale la relazione procede a gonfie vele anche lontano dalle telecamere.

Tuttavia, in questi mesi, benché Perla abbia un fandom che le fornisce un forte sostegno, non sono mancate le critiche nei suoi confronti. In molti l’hanno accusata di ritoccare le sue foto con Photoshop, altri le hanno invece imputato un eccessivo utilizzo dei filtri e altri ancora non sono stati teneri in merito al suo aspetto fisico. Al riguardo si è espresso anche un ex coinquilino della Vatiero, ovvero Federico Massaro. L’ex gieffino, rispondendo alle curiosità dei follower, ha parlato proprio delle critiche ricevute da Perla.

“Nell’ultima foto che ho visto stava da Dio, e ve lo dice uno che va in palestra tre ore al giorno. Non so di cosa si stiano lamentando, ma il bullismo è sempre bullismo, quindi lasciate le pochezze agli altri. Non le ho lette le critiche a Perla sul suo aspetto fisico ma mi dispiace tantissimo, mi posso immedesimare e non fa piacere, questo tipo di cose sono veramente brutte, statele vicino”.

Infine, Federico ha parlato della storia tra Perla e Mirko: “Non è che abbiamo questo gran rapporto, non ci frequentiamo, però fuori dalla Casa mi hanno fatto una bellissima impressione. Perla si è comportata benissimo con me, Mirko mi sta molto simpatico, so che suona strano, penso che abbia un sacco di cose belle dentro. Stanno benissimo insieme, sono una bella coppia, mi piace il lieto fine di chi se lo merita. Mi è molto piaciuto il modo di fare di Mirko, anche quando una cosa non gli piaceva. I suoi sono atteggiamenti di un buono e ho capito che il nostro scontro era pesato ad entrambi, perché non fa parte di noi comportarci in un certo modo. E’ una persona che stimo. Forza Mirko e Forza Perla”.