Dopo la presentazione dei palinsesti Mediaset, questa mattina sono stati presentati anche i palinsesti Rai per la stagione televisiva 2024-2025.

Affari Tuoi, dopo l’addio di Amadeus (passato a Warner Bros. Discovery), sarà condotto da Stefano De Martino, e partirà il prossimo il 2 settembre. Per Carlo Conti si preannuncia una stagione ricca di impegni. Prima Tale e Quale Show e i Tim Music Awards con Vanessa Incontrada, poi dovrà preparare il prossimo Festival di Sanremo.

Per quanto riguarda Belve, Francesca Fagnani tornerà in onda su Rai Due a partire dal prossimo 26 novembre e fino al 14 gennaio 2025.

Ballando con le Stelle, condotto come sempre da Milly Carlucci, andrà in onda su Rai Uno a partire dal 28 settembre (saranno 12 le puntate in prima serata). Antonella Clerici, invece, sarà al timone di The Voice Kids a partire dal 15 novembre.

Capitolo ficion. Nella prima serata di Rai Uno arriverà la serie di successo di Disney + I leoni di Sicilia con Miriam Leone, Edoardo Scarpetta, Michele Riondino e Donatella Finocchiaro.

La terza stagione di Mina Settembre con protagonista Serena Rossi, arriverà solo nella prima metà del 2025, così come due nuove fiction con Giacomo Giorgio: Belcanto con Vittoria Puccini e Carosello con Ludovica Martina.

Il prossimo 17 ottobre, invece, prenderà il via la nuova stagione di Don Matteo con protagonista Raoul Bova nei panni di Don Massimo. Ritorna anche L’Amica geniale – storia della bambina perduta, che conclude il ciclo tratto dalla quadrologia di Elena Ferrante, che andrà in onda su Rai Uno a partire dall’11 novembre.