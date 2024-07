Nella tarda mattinata di ieri, Giulia Salemi ha annunciato di essere in dolce attesa del suo primo figlio dal compagno Pierpaolo Pretelli, conosciuto durante la quinta edizione del Grande Fratello Vip.

“Sta per iniziare un nuovo emozionante capitolo della nostra vita. Desiderato, cercato, frutto di un amore maturo e responsabile. Sono impaurita? Sì, ma farò del mio meglio come mamma per crescerti nel migliore dei modi e certa di avere accanto un super Papà che grazie al suo amore mi fa sentire protetta e al sicuro. Siamo grati alla vita per aver ricevuto un dono così grande. Adesso siamo pronti a vivere per te... Mamma e Papà”.

Tra le migliaia di commenti da parte di followers, amici e familiari al post pubblicato dall’influencer italo-iraniana c’era anche quello di Ariadna Romero, ex compagna di Pierpaolo e madre del suo primogenito Leonardo, la quale ha svelato come ha reagito il bambino al fatto che tra pochi mesi avrà un fratellino o una sorellina: “Che notizia meravigliosa! L’ho detto a Leo e si è commosso, ha sempre desiderato un fratellino/sorellina! Auguri!”.