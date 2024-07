Il cast della nuova edizione di Ballando con le Stelle dovrebbe essere (quasi) chiuso. Ai microfoni di SuperGuidaTv, però, Milly Carlucci non si è fatta scappare nulla.

“Facciamo interviste a 360 gradi e ci interessiamo di tutto il mondo che si muove intorno allo spettacolo ed è possibile portare in tv. Poi alcune cose riescono, alcune no. Quelle che non escono un anno, magari vengono buone l’anno dopo, due anni dopo, tre anni dopo. L’importante è resistere in modo che negli anni riesci a portare dentro personaggi che cinque anni prima ti hanno detto mai nella vita, chi lo può dire”. E ancora: “Si sono dette tante cose, a me piace far volare la fantasia dei lettori, dei siti, blog. Questo è anche una parte del nostro gioco, che si chiacchiera e si dicono tante cose. Poi vero o non vero, non domandiamocelo”.

E ancora: “Noi cerchiamo tutti gli anni di avere tanti personaggi che il pubblico non si aspetta, tante novità che spingano il pubblico a dire: guarda sono proprio curioso di vedere cosa combina. Altrimenti è finito il tirante del programma. […] Se c’è il personaggio A piuttosto che quello Z cambia completamente la narrazione del programma, si scoprono delle cose nuove, vengono fuori dei percorsi di vita diversi e il programma cambia pelle”.

Milly Carlucci ha poi proseguito: “La giuria? È ancora presto, non parliamo di giuria, stiamo ancora finendo il cast. Finito il cast si parlerà di tutto il resto. Nessuno ha ancora firmato. Abbiamo tanti contatti che sono stati avviati e portati ad una fase conclusiva ma mancano ancora le firme perché quelle arrivano quando burocraticamente abbiamo la matricola e quindi possiamo firmarli. Non possiamo ancora dire niente”.

Tra i vip prossimi alla firma ci sono Sonia Bruganelli, Federica Pellegrini, Nina Zilli, Francesco Paolantoni, Alan Friedman, Furkan Palali, Enrica Bonaccorti, Massimiliano Ossini, Marina Morgan e Luca Barbareschi.