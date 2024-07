Dopo la rottura della scorsa settimana è iniziata una vera e propria “guerra” a colpi di stories su Instagram tra Francesco Chiofalo e Drusilla Gucci.

A far discutere, in particolare, le ultime dichiarazioni dell’ex naufraga de L’Isola dei Famosi, che di fatto ha sbugiardato il suo ex fidanzato: “Fortunatamente le persone si rivelano per quello che sono con le azioni, le parole il più delle volte sono menzogne, una recita da quattro soldi. Cospargersi il capo di vittimismo, condito da lacrime pietose da coccodrillo e tante parole inutili, e poi andare in discoteca a divertirsi e a sbocciare con gli amici. Non potrei essere più felice della scelta che ho preso. Che paura”.

Non si è fatta attendere la replica di “Lenticchio”, che ha risposto a tono a Drusilla: “Sono giorni che continuo a far finta di non vedere le numerose e costanti frecciatine e accuse che fa la mia ex fidanzata nei miei confronti nelle sue storie su Instagram. Mi ero ripromesso di non far peso a tutto questo, ma a quanto pare lei non si placa. Per cui ho deciso di dire una cosa anche io. Se dico tutta la verità non so quanto le possa convenire. Perché se parlo io e racconto tutto, qualcuno qui fa una pessima figura, e sicuramente quel qualcuno non sono io. A tirare troppo la corda finisce che si spezza. A buon intenditor poche parole”.