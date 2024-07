Ieri sera c’è stata una reunion di una parte del cast dell’ultima edizione di Temptation Island. Gli ormai ex fidanzati, diventati single dopo la fine del loro “viaggio nei sentimenti” si sono infatti ritrovati a Roma insieme ad alcune delle ex tentatrici.

Presenti alla rimpatriata, tra gli altri, Raul Dumitras, ex di Martina De Ioannon, Alex Petri, ex di Vittoria Bricanello, Christian Lanfranchi, ex di Ludovica Ronzitti e Lino Giuliano, ex di Alessia Pascarella. Proprio quest’ultimo si è lasciato immortalare in un video con Maika Randazzo, la single con la quale aveva legato all’interno del villaggio, mentre simulano un giro in moto.

Due giorni fa, Lino aveva pubblicato un video su TikTok nel quale si rivolgeva ai suoi detrattori (e anche alla sua ex Alessia) esclamando: “Per tutti i giudici che dicono che non ho ma moto… Maika, ti sto venendo a prendere”. Si tratta evidentemente di una frecciatina alla sua ex fidanzata, che a Temptation Island aveva raccontato che Giuliano non era in possesso di alcuna moto.

Lino Giuliano parla di Maika Randazzo

“Con Maika mi sono sentito inizialmente in maniera amichevole, mi ha chiesto di vederci ma io non ne sentivo il bisogno. La mia priorità era capire cosa io volessi con Alessia e poi dopo cosa volevo nella mia vita. Il programma mi ha aiutato a capire che non ero contento della mia storia, non ero felice, mi ha fatto capire che persona sono, sono diventato più riflessivo. La situazione con Alessia al momento è conclusa, poi chissà, perché noi siamo un po’ così, rimango sempre una porta aperta. Per adesso le mie sensazioni sono così. Io e Alessia se oggi torniamo insieme ci scanniamo peggio di prima, già lo so, se torniamo insieme non avrà fiducia peggio di prima, quindi passeremo dei giorni infernali, e per il bene mio e suo è giusto che prendiamo la nostra strada. Mi auguro di trovare le persone che mi apprezzano per quello che sono e non si soffermano a quello che magari si è visto. Ad Alessia auguro il meglio, perché è una persona che è stata quattro anni vicino a me e non direi mai qualcosa di negativo su Alessia. Le auguro di trovare un uomo che la apprezzi e la ami per ciò che è. Io adesso voglio stare solo e vivermi la mia libertà, e un domani chissà se mi succede un colpo di fulmine, le porte sono aperte, non è che voglio solo divertirmi”.