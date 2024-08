Lo scorso giugno, Chiara Ferragni è stata avvistata in compagnia di Andrea Bisciotti, ortopedico toscano. Sin da subito sono iniziate a circolare voci su un presunto flirt tra i due, anche se l’imprenditrice digitale ha smentito tramite Deianira Marzano, mentre Dagospia ha confermato la frequentazione. Adesso, però, il portale di Roberto D’Agostino ha rivelato che Bisciotti sarebbe già acqua passata perché Chiara avrebbe un’amicizia affettuosa e segreta con un personaggio noto, ex modello e CEO di una grande azienda di moda.

"Amicizia affettuosa e segreta per Chiara Ferragni"

“A differenza dell’ex marito Fedez, che da bravo coatto di Rozzano bisboccia tra yacht, Ferrari, modelle bonone e abbracci con Johnny Depp, l’influencer pandorata sembra aver finalmente capito il valore del silenzio – si legge su Dagospia –. Di fronte agli scandali, meglio aprire il forziere, un milione qua e un milione di là, e poi mettere la testa sotto la sabbia, in attesa che passi la buriana.

Chiara, negli ultimi mesi, ha lenito il suo Viale del Tramonto con una scrupolosa riabilitazione per mano dell’ortopedico toscano Andrea Bisciotti. Le persone più vicine alla biondina di Cremona sostengono, però, che Chiara avrebbe già dimenticato il bel fustacchione 31enne per “tornare” di prepotenza nella moda, settore a lei più familiare.

La Ferragni avrebbe infatti iniziato un’affettuosa amicizia segreta con un imprenditore della moda in fortissima ascesa: l’ex modello belloccio Silvio Campara, ceo del brand di scarpe deluxe Golden Goose. Campara è balzato agli onori delle cronache un mese fa per l’Ipo, annunciata, e poi stoppata, della società, che capitalizzerebbe 1,8 miliardi di euro. Si vocifera che Campara, benché coniugato e bimbato, sia pronto a mollare tutto (e tutti) per andare in vacanza con l’ammaccatissima ex reginetta di Instagram”.