Sembra essere già giunta ai titoli di coda la frequentazione tra Lino Giuliano e Maika Randazzo. Le ultime mosse social dei due ex volti dell’ultima edizione di Temptation Island non sono passate inosservate e hanno fatto chiacchierare il web circa un presunto allontanamento dopo l’annuncio che li ha dati come probabili nuovi concorrenti del Grande Fratello.

Alcune risposte fornite da Lino in merito alla sua frequentazione con Maika hanno insospettito i follower. "Raga, sto capendo delle piccole cose, ma spero che mi stia sbagliando. Ma non spu**anerei mai Maika o direi cose brutte su di lei, perché è una bella persona. In certi aspetti dovrebbe migliorare per andare d’accordo con me, ma parliamo di piccolezze. A me fa pensare solo quando una persona, per una sciocchezza, fa una polemica e non mi fa capire che ci tiene. Perché i problemi si risolvono sempre, ovunque e dovunque insieme. E non si scappa dai problemi”.

Enigmatica anche una storia della Randazzo, nella quale in molti ci hanno visto una frecciatina: “Prima o poi le maschere cadono”. E ancora: “Non vi lusingate di aver avuto il mio interesse e non illudetevi di avercelo ancora. E chiudo. Ciao”.