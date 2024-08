Il cast della nuova edizione del Grande Fratello sta prendendo forma. Nei giorni scorsi, Davide Maggio e Dagospia hanno confermato che Alessia Pascarella, Lino Giuliano (con loro ci sarà anche la tentatrice Maika Randazzo), protagonisti dell’ultima edizione di Temptation Island, entreranno nella Casa, così come Shaila Gatta, ex velina di Striscia la Notizia. Il portale di Roberto D’Agostino ha anche fatto i nomi di Enzo Paolo Turchi e Karina Cascella, ma quest’ultima ha rivelato di aver interrotto le trattative. TVBlog ha aggiunto qualche altro nome, arrivando così a quota nove vip.

A varcare la soglia della porta rossa dovrebbero essere tre ex volti di Non è la Rai: Pamela Petrarolo, Eleonora Cecere e Ilaria Galassi. Al GF dovrebbe sbarcare anche Clarissa Burt, che in passato ha partecipato a L’Isola dei Famosi e a La Talpa.

a non è tutto. Fanpage.it ha infatti svelato i nomi di altri quattro nuovi concorrenti che, a meno di clamorosi colpi di scena, dovrebbero entrare nella Casa. Si tratta di Jago Garcia, Clayton Norcross, Javier Martinez e Luca Calvani. Il primo è un attore spagnolo noto al pubblico per i suoi ruoli nelle fiction Il Segreto e Una Vita. Inoltre, nel 2016, ha trionfato a Ballando con le Stelle in coppia con Samanta Togni. Il secondo, invece, è celebre per aver interpretato il ruolo di Thorne Forrester in Beautiful. Il terzo è noto per le sue apparizioni a Temptation Island e Uomini e Donne, mentre il quarto è un attore italiano di 50 anni con alle spalle una lunga carriera. In molti lo ricorderanno per le sue apparizioni a Distretto di Polizia, Carabinieri e Tutti pazzi per amore.

Nelle ultime ore, Deianira Marzano ha rivelato che anche Antonio Orefice, attore della serie tv Mare Fuori ed ex concorrente dell’ultima edizione di Pechino Express, entrerà nella Casa.