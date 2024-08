Un video in cui Josh Rossetti, fratello dell’ex concorrente del Grande Fratello, Greta Rossetti, fa alcune considerazioni in merito a Temptation Island sta facendo molto discutere.

Il fratello dell’ex gieffina, durante una diretta sui social insieme alla fidanzata Monia La Ferrera (anche lei ex inquilina della Casa di Cinecittà), ha risposto ad una domanda sul programma condotto da Filippo Bisciglia. Una considerazione, quella di Josh, che ha scatenato una vera e propria bufera.

“Cosa devo pensare del programma? E’ un programma per cornuti e pu**ane! Eh davvero! E’ vero”. Monia ha provato a zittirlo: “Ma cosa dici”. Ma Josh non vuole saperne e ribatte: “E’ vero. Cornuti e pu**ane”.

Sui social si è molto discusso delle parole di Rossetti, in quanto solo un anno fa, sua sorella Greta, ha fatto parte di Temptation Island nelle vesti di tentatrice. Non è la prima volta che il fratello dell’ex gieffina finisce nel tritacarne mediatico. Dopo la finale del Grande Fratello dello scorso marzo, all’esterno degli studi Voxson, provò ad aggredire Massimiliano Varrese e, alcuni giorni dopo, minacciò il giornalista Gabriele Parpiglia.

Intanto è arrivata la replica da parte di un protagonista dell’ultima edizione di Temptation Island, ovvero Lino Giuliano, ex fidanzato di Alessia Pascarella: “Sì, ho visto anche io il video. Cosa penso? Penso che fa veramente pena e non si deve permettere di offendere le tentatrici o qualunque donna. Le donne “pu**ane” come le definisce lui sono quelle che nella vita ci fanno stare bene in generale. La donna è vita, e ognuno di noi non deve permettersi di offenderla, soprattutto con queste parole. Ogni donna fa che vuole della sua vita, e a prescindere ci sono anche donne deboli e ci soffrono, e magari non sanno come uscirne perché non si sentono amate. Tra l’altro lui è il fratello di Greta, sta buttando m*rda addosso alla famiglia. Unica parola: vergognati fratè, e non ti permettere mai più perché le tentatrici hanno fatto un semplice programma che tu in primis hai seguito. E lo stesso vale per i cornuti, che magari ci soffrono anche”.

Questa mattina, Josh ha replicato a Lino con un freestyle carico di frecciatine.