Soffiano venti di tempesta nella relazione tra Perla Vatiero e Mirko Brunetti. Si fanno sempre più insistenti le voci circa una crisi tra i due ex concorrenti dell’ultima edizione del Grande Fratello, e nelle ultime ore sono emersi nuovi retroscena sui motivi che avrebbero portato i due ex gieffini a litigare.

Alessandro Rosica ha di fatto confermato che la crisi tra Perla e Mirko si fa sempre più forte, svelando quali sarebbero le ragioni: “Crisi sempre più forte tra Perla e Mirko - ha scritto l'esperto di gossip -. Rimango della mia, una cosa rotta difficilmente tornerà come prima. Sono tante le cose che non vanno, in primis lui non ha mai sopportato i giri di lei, e sapete a chi ni riferisco. Inoltre la famiglia di lei è contraria alle ultime vicissitudini che riguardano Mirko”. Anche Deianira Marzano, nel condividere il post del collega, ha aggiunto che il papà di lei non gradisce più la presenza di Mirko.

Alessio Falsone smentisce un incontro con Perla Vatiero

Di recente, inoltre, si è anche parlato di un presunto incontro tra Perla Vatiero e il suo ex coinquilino Alessio Falsone a Milano, ma l’ex di Anita Olivieri, incalzato dai follower, ha smentito categoricamente: “Io non ho mai visto Perla dopo il GF, mai. ‘Domenica eri a Milano, ha visto Perla…’, non è assolutamente vero, domenica ero a Sondrio, lunedì ero a Sondrio, sono sempre a Sondrio. Ora non so se Perla e Mirko sono in crisi, non so delle relazioni degli altri e non sono nemmeno ca**i miei e non mi interessa nemmeno, io non lo so se sono in crisi. Se fossero in crisi gli auguro di risolvere la loro crisi, ma io non ne so nulla e non c’entro nulla. E’ chiaro? Basta ca**o!”.