Arrivano importanti aggiornamenti sul triangolo amoroso formato da Martina De Ioannon, Raul Dumitras e l’ex tentatore Carlo Marini. Dopo la fine di Temptation Island, Martina si era molto avvicinata a Carlo ma, nelle ultime ore, le cose potrebbero essere cambiate. Scopriamo cosa sta succedendo.

Tutto ha avuto inizio con il compleanno di Raul, festeggiato a Mykonos, in Grecia. Il ragazzo romano ha postato su Instagram una storia mentre si trova a bordo piscina che non è passata inosservata. I followers più attenti, infatti, hanno notato che la piscina della foto è identica a quella pubblicata da Francesco De Ioannon, fratello di Martina. Inoltre, Marco De Ioannon, altro fratello dell’ex fidanzata di Dumitras, ha pubblicato una storia nella stessa discoteca di Raul, a conferma del fatto che si trovano sull’isola greca.

Ma non finisce qui. Perché durante una live su Instagram, Martina ha annunciato che si sarebbe recata a Mykonos. Un annuncio che ha spiazzato i fan, soprattutto perché è arrivato in seguito ad una lite con Carlo che sarebbe scaturita proprio da questo viaggio. Sembra che all’ex tentatore non sia piaciuta l’idea di un possibile riavvicinamento tra Martina e Raul e per questo ha smesso di seguire la De Ioannon su Instagram.