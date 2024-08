Il settimanale Mio ha rivelato che Maria De Filippi ha scelto Silvia Toffanin come conduttrice del programma che celebrerà i talenti usciti da Amici, confermato da Pier Silvio Berlusconi durante la presentazione dei palinsesti Mediaset.

“Maria De Filippi ha fatto la sua mossa e ha scelto la sua erede, Silvia Toffanin. Il passaggio di testimone verrà sancito nella prossima stagione televisiva e rappresenterà un momento cruciale per il piccolo schermo, forse una nuova era per la televisione italiana. Verissimo e Amici uniranno le forze per celebrare gli artisti di successo nati nella scuola dei talenti di De Filippi. Il programma, attualmente in fase di progettazione, sarà registrato a Roma. Possiamo dirvi che è stata proprio Maria a scegliere Silvia Toffanin come conduttrice del programma. La Toffanin non vedeva l’ora di mettersi alla prova nel prime time della rete, probabilmente desiderosa di esplorare nuovi orizzonti di gloria televisiva”.

Il comunicato di Mediaset su Amici Verissimo

“Nella prossima stagione la prima serata di Canale 5 si impreziosirà di un nuovo programma, Amici – Verissimo, per celebrare i talenti di Amici. Ad annunciarlo, durante la presentazione dei palinsesti 2024-2025, è l’amministratore delegato Pier Silvio Berlusconi.

L’idea è nata da una conversazione fra me e Maria De Filippi - ha spiegato Berlusconi -. Sono convinto che Amici non sia solo un prodotto di successo della tv, ma un mezzo con cui Maria De Filippi sta scrivendo un pezzo della musica italiana. E sarebbe da celebrare”.