Rebecca Staffelli è stata riconfermata anche nella nuova edizione del Grande Fratello nelle vesti di “esperta dei social”.

Il reality show condotto da Alfonso Signorini andrà in onda su Canale 5 a partire dal prossimo 16 settembre, e sarebbero già stati selezionati una parte dei nuovi inquilini. Si tratta di Enzo Paolo Turchi, Lino Giuliano, Alessia Pascarella, Maika Randazzo (volti dell’ultima edizione di Temptation Island), Shaila Gatta, ex velina di Striscia la Notizia, Pamela Petrarolo, Eleonora Cecere e Ilaria Galassi (Non è la Rai), Jessica Morlacchi, Iago Garcia, Clayton Norcross, Javier Martinez e Luca Calvani.

Anche quest’anno, nelle vesti di opinionista, ci sarà Cesara Buonamici. Rebecca Staffelli, invece, siederà sulla poltrona di “esperta dei social”. Lo scorso anno, la speaker radiofonica ha sostituito Giulia Salemi, e al settimanale Chi si è detta entusiasta della riconferma: “La riconferma è stata un sogno, un altro piccolo ma importante passo in avanti per me, un’altra esperienza meravigliosa che mi aspetta. Ho talmente voglia che comincerei domattina. Sono una privilegiata perché faccio il lavoro che da sempre sognavo di fare”.

Rebecca ha poi svelato che ha da poco acquistato una casa con il fidanzato Alessandro Basile, motivo per il quale ha rimandato il matrimonio: “Nel mentre in cui volevamo organizzare il nostro matrimonio abbiamo trovato la casa dei nostri sogni, così l’abbiamo comprata, insieme. E questo credo che leghi due persone. Stiamo iniziando davvero a scrivere il nostro futuro insieme, sarà la nostra oasi immersa nella natura. Piano piano, con calma, facciamo e faremo tutto. La casa è grande o, per lo meno, rispecchia me e Alessandro. E’ il posto dove, ripeto, abbiamo iniziato a progettare il nostro futuro insieme”.