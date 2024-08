Si va definendo il cast della nuova edizione del Grande Fratello, che debutterà su Canale 5 il prossimo 16 settembre. Sono quattordici i volti noti scelti da Alfonso Signorini che varcheranno la soglia della porta rossa. Sono saltati gli ingressi di Giulia Mannucci, ex de Il Collegio, e di Emanuele Filiberto e Antonio Orefice (quest’ultimo attore di Mare Fuori). Nelle vesti di opinionista ci sarà nuovamente Cesara Buonamici, mentre Rebecca Staffelli è stata confermata nelle vesti di “esperta dei social”.

Ma chi sono i nuovi concorrenti di questa edizione del Grande Fratello? A svelarli è TvBlog, con una lista – quasi ufficiale – di quelli selezionati fino ad ora:

Lino Giuliano di Temptation Island (TVBlog e Dagospia)

Alessia Pascarella di Temptation Island (TVBlog e Dagospia)

Maika Randazzo di Temptation Island (TVBlog)

Clarissa Burt (TVBlog)

Eleonora Cecere (TVBlog)

Pamela Petrarolo (TVBlog)

Ilaria Galassi (TVBlog)

Shaila Gatta (Davide Maggio)

Iago Garcia (FanPage)

Clayton Norcross (FanPage)

Javier Martinez (FanPage)

Luca Calvani (FanPage)

Enzo Paolo Turchi (Dagospia)

Jessica Morlacchi (TVBlog)

In merito a Lino Giuliano, però, le cose potrebbero cambiare. Nelle ultime ore, infatti, una segnalazione arrivata a Deianira Marzano potrebbe mettere in discussione la sua partecipazione al Grande Fratello. Il ragazzo napoletano è stato infatti avvistato in un locale in Sicilia, e l’esperta di gossip ha rivelato che Lino sta dicendo a chiunque del suo ingresso nella Casa più spiata d’Italia, circostanza che potrebbe comportarne l’esclusione.