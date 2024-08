Carlo Marini è stato uno dei tentatori protagonisti dell’ultima edizione di Temptation Island. Durante la sua permanenza a Is Morus Relais, si è molto avvicinato a Martina De Ioannon, ex fidanzata di Raul Dumitras, con la quale ha avuto un breve flirt anche dopo che il programma è terminato.

Nelle ultime ore, l’ex tentatore è finito nella bufera. Il motivo? Ha aperto un box domande su Instagram per rispondere alle curiosità dei followers mentre si trovava in auto, e un utente lo ha bacchettato affermando che non avrebbe dovuto utilizzare lo smartphone mentre era alla guida. Tuttavia, Carlo ha replicato: “Sono seduto lato passeggero che leggo le vostre domande”.

La questione sembrava essere stata archiviata, fino a quando qualcuno ha zoommato sul riflesso dei suoi occhiali da soli, dal quale si evince in maniera inequivocabile che l’ex tentatore, a differenza di quanto da lui detto, si trovava alla guida.