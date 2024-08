Oriana Marzoli è tornata in Cile per partecipare alla fase finale di Ganar o Servir, il reality show al quale ha partecipato negli ultimi mesi. Ad accoglierla all’aeroporto, oltre ad una folla di giornalisti, c’era anche il fidanzato Facundo Gonzalez, modello argentino con il quale l’influencer di origini venezuelane ha ritrovato l’amore dopo la fine della passionale quanto burrascosa relazione con Daniele Dal Moro, nata durante la settima edizione del Grande Fratello Vip.

Dopo l’incontro in aeroporto, Oriana e Facundo si sono diretti in hotel, dove lui le ha preparato una sorpresa romantica spargendo sul pavimento dei petali di rose rosse, con i quali il modello ha anche composto sul letto la frase “Te amo”. La “reina” (come amava definirla Alfonso Signorini), dunque, sembra aver ritrovato la serenità dopo mesi complicati caratterizzati da continue rotture e altrettanti ritorni di fiamma con Daniele, il tutto dato in pasto all’opinione pubblica. A questo punto, i numerosissimi fan dell’ex vippona si augurano che questa nuova relazione possa prendere una piega differente rispetto a quella con l’imprenditore veneto.

Lo scorso luglio, Oriana e Facundo si sono già concessi la prima vacanza di coppia in quel di Santorini. In seguito, l’ex vippona ha raggiunto l’Italia per trascorrere qualche giorno di vacanza (tra Costiera Amalfitana e Capri) in compagnia di Antonella Fiordelisi, sua ex rivale nella Casa di Cinecittà con la quale sono di fatto diventate migliori amiche. Sembra essersi invece raffreddato il rapporto con Micol Incorvaia e Nicole Murgia. La Marzoli ha infatti rivelato di sentirle sporadicamente, e di avere un feeling maggiore con la Fiordelisi.