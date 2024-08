Sta sollevando un polverone un video in cui Daniele Dal Moro discute con una persona e prende a calci una porta. Al momento non è chiaro quello che è realmente accaduto, sta di fatto che il filmato è diventato virale sui social. In molti ritengono si tratti di una scena studiata a tavolino, visto che è stata ripresa con uno smartphone che sembra appoggiato sul pavimento.

“Cioè lui si è fatto un video mentre faceva questa cosa? Ma sta fuori di brutto”, ha commentato un utente. E ancora: “Ma il telefono pronto per riprendere tutto?!”; “Ma chi è questo esaltato che si riprende da terra per sembrare più alto con una canottiera usurata ormai da anni?”.

Secondo alcuni utenti, quello di Daniele sarebbe un tentativo per distogliere l’attenzione mediatica dal ritorno della sua ex Oriana Marzoli in Cile per la fase finale del reality show Ganar o Servir. L’influencer di origini venezuelane, tra le protagoniste assolute della settima edizione del Grande Fratello Vip, infatti, è stata accolta in aeroporto da una folla di giornalisti e dal nuovo fidanzato Facundo Gonzalez, il modello argentino che ha conosciuto proprio durante la sua avventura nel reality cileno. Al riguardo, l’ex vippona ha dichiarato: “Il mio futuro è con lui. Non ho mai provato nulla di simile”.

La storia d'amore tra Daniele Dal Moro e Oriana Marzoli è stata tanto passionale quanto burrascosa. Nel corso dei mesi successivi alla fine del reality show condotto da Alfonso Signorini, i due si sono mollati e ripresi un'infinità di volte, tenendo continuamente sulle spine i loro fan, gli Oriele. Ogni volta che litigavano, lo facevano spiattellando puntualmente tutto sui social, dando i loro problemi nella relazione in pasto ai media e al popolo del web. Alla fine, dopo tantissimi tira e molla, i due ex vipponi hanno deciso di mettere un punto alla loro storia.