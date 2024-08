Lo scorso 3 agosto, Perla Vatiero e Mirko Brunetti hanno annunciato la fine della loro relazione. Tuttavia, nelle ultime ore si stanno facendo sempre più insistenti le voci di un riavvicinamento tra i due ex concorrenti dell’ultima edizione del Grande Fratello.

Le voci sul riavvicinamento tra Perla e Mirko

Nei giorni scorsi, Deianira Marzano aveva svelato un retroscena importante: “P e M si stanno risentendo. Sicuramente per ora non è un rapporto chiuso”. A distanza di circa tre giorni da questo retroscena, l’esperta di gossip ha di fatto confermato il riavvicinamento: “Da fonti certe vi posso dare conferma che una coppia stanotte si è rivista e ha dormito insieme”. E ancora: “Come vi avevo preannunciato, ad oggi non hanno mai smesso di scriversi, è stato un continuo botta e risposta per cercare di chiarirsi. Lei è arrabbiata con lui, dopo aver staccato la spina qualche giorno ieri si sono rivisti. Sicuramente non subito, ma torneranno insieme. Vi dissi che la storia non era chiusa e così è stato”.

Anche Alessandro Rosica ha confermato il riavvicinamento tra Perla e Mirko, ma lui avrebbe posto delle condizioni al riguardo: “Mirko e Perla si stanno risentendo e si sono anche rivisti. Questa volta i patti sono chiari. Il finto manager di lei e quella sua crew pericolosa non dovranno più mettersi in mezzo per guadagnare sulla coppia. 100% vero”.

Perla rome il silenzio su Mirko: "Chiarimenti e dialoghi"

Intanto, Perla è tornata sui social e ha risposto alle curiosità dei fan, confermando di fatto che lei e Mirko si sentono ancora: “Ho i DM pieni di queste domande, ma mi chiedo: secondo voi è possibile che in una relazione di 5 anni, dove abbiamo convissuto e progettato il nostro futuro insieme, si possa smettere di sentirsi da un giorno all’altro? Si può, secondo voi, sparire così, nel nulla? E’ normale che ci siano chiarimenti, riflessioni e dialoghi. Non stiamo parlando di una frequentazione di quattro o cinque mesi, ma di un rapporto che va oltre tutto questo. I nostri problemi, le nostre crisi, le nostre difficoltà, le affrontiamo in privato, com’è giusto che sia e, soprattutto, come abbiamo sempre fatto. Preciso che non mi alzo una mattina all’improvviso senza amare più la persona con cui ho condiviso parte della mia vita e della mia crescita. Vi prego gentilmente di non insinuare cose assurde e di non inventare storielle strane, che a leggerle mi viene da ridere”.

La nuova canzone su Perla e Mirko

Nel frattempo, i fan della coppia si sono già portati avanti. In molti ricorderanno, durante il Grande Fratello, la canzone di una sostenitrice della coppia (“Mirko e Perla, Perla e Mirko Brunetti, sono innamorata dei Perletti e dei loro fo**uti sguardi…”) che diventò virale sui social. Ebbene, adesso ne è uscita un’altra che celebra il ritorno di fiamma tra i due ex gieffini dal titolo “Di nuovo insieme. La canzone di Perla e Mirko”.