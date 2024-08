Pechino Express tornerà con una nuova edizione nella primavera 2025. In attesa della messa in onda, sul web iniziano a circolare alcune indiscrezioni circa le possibili coppie che formeranno il cast e, stando a quanto rivelato da Deianira Marzano, in lizza ci sarebbero Edoardo Tavassi e Federica Zacchia.

Edoardo, fratello di Guendalina, è stato tra i protagonisti della settima edizione del Grande Fratello Vip, durante la quale ha intrapreso una relazione – che prosegue tutt’oggi – con Micol Incorvaia, sorella minore di Clizia. Federica, invece, è un’influencer, nonché migliore amica di Tavassi. I due sono spesso protagonisti di simpatici siparietti sui social.

La Marzano ha rivelato che i due hanno già sostenuto il provino per la prossima edizione di Pechino Express, e che sarebbero piaciuti: “Hanno fatto il provino in coppia Tavassi Edoardo e Federica. Sono piaciuti, ma non si ha la certezza che vengano presi”.

Dunque, dopo la partecipazione nella scorsa edizione di Antonella Fiordelisi (in coppia con Estefania Bernal), un altro ex vippone potrebbe sbarcare nel reality condotto da Costantino Della Gherardesca.