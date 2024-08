Sono ormai diversi mesi che si rincorrono voci circa un presunto flirt tra Giulia De Lellis e Tony Effe.

Il gossip è nato quando la nota influencer e il trapper sono stati paparazzati dal settimanale Chi al concerto di Geolier allo stadio Maradona di Napoli. In seguito, i due facevano parte dei duecento invitati al matrimonio di Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, dove la De Lellis ha indossato la giacca di lui, alimentando così le voci circa una frequentazione (si parlava anche di una possibile scenata da parte dell'ex corteggiatrice di Uomini e Donne). Insomma, i due non sarebbero solo amici, a differenza di quanto affermato dal cantante nelle settimane successive.

Nelle ultime ore, infatti, è arrivata una segnalazione a Deianira Marzano che di fatto confermerebbe il flirt tra Giulia e Tony. Un utente, infatti, allegando come prova una foto nella quale si vede la De Lellis nel backstage del Red valley Festival, dove il trapper si è esibito, ha scritto: “Ciao, notizia su Tony Effe e Giulia De Lellis, stanno insieme. Non è vero che sono solo amici. In questo momento lei è con lui a Olbia, lui sta esibendo al Red Valley Festival”.