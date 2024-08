Raul Dumitras è stato senza dubbio uno dei protagonisti dell’ultima edizione di Temptation Island. Il giovane romano è sbarcato a Is Morus Relais con l'allora fidanzata Martina De Ioannon, ma la vicinanza di quest’ultima al tentatore Carlo Marini (i due si sono brevemente frequentati anche dopo il programma) ha fatto andare su tutte le furie Raul, il quale, durante il falò di confronto finale, ha deciso di mettere un punto alla loro relazione.

Dumitras sta trascorrendo le vacanze in Sardegna, ed è proprio qui che ha incrociato Giacomo Urtis, noto chirurgo estetico dei vip nonché ex concorrente del Grande Fratello. Mentre si trovavano entrambi in un locale, l’ex vippone ha pubblicato un video in cui balla vicino a Raul. Come riportano i colleghi di GossipeTv, Urtis, insieme ad una sua amica, cerca di avvinarsi e di attirare l’attenzione dell’ex fidanzato di Martina De Ioannon, ma lui fa un mezzo cenno verso di lui e poi torna a ballare per conto proprio. A quanto pare, inoltre, pare che Raul non abbia nemmeno riconosciuto Giacomo, tanto che si vede un suo amico che gli suggerisce qualcosa all’orecchio e, solo a quel punto, Dumitras si gira verso Urtis.

Le parole di Raul Dumitras un mese dopo Temptation Island

“Finito il falò diciamo che c’era un mix di emozioni forti. Ero tanto deluso e dispiaciuto. Ho avuto un crollo, piangevo, non mi capita spesso, e ripensavo ad un sacco di cose successe lì, successe in passato… E quindi in quel momento lì avevo la testa che mi frullava in tutte le direzioni. Appena tornati a casa mi è mancata perché ci vivevamo tantissimo, quindi è stato particolare tornare e non averla.

Inevitabilmente puoi essere deluso tantissimo da una persona, ma non è che puoi eliminare il sentimento come se niente fosse, non passa se è amore […] Alla fine, per quello che si è visto nel programma è emerso che non ero io il problema e che c’è sempre stato qualcos’altro sotto. E’ venuta fuori anche un sacco di rabbia perché ho anche ripensato a dei momenti nei quali mi sono sentito sbagliato e mi davo colpe, ma le liti arrivavano perché dall’altra parte lei non aveva i miei stessi obiettivi. Io stavo su un altro livello nella nostra relazione, un altro tipo di amore, un altro tipo di rispetto, di pensiero e di idee per la coppia. Lei la facevo molto più brillante, non mi è piaciuto come si è posta, diciamo che non mi aspettavo quasi nulla di quello che ho visto.

Sapevo che avrebbe fatto amicizia con chiunque, mi piace quel lato lì di Martina, ma non mi aspettavo che entrasse in intimità, mi ha sminuito, ha parlato male di me, speravo di essere altro per quella persona rispetto a quello che è venuto fuori. Rispetto al sentimento verso Martina sarei falso a dire che non c’è nulla, però non ti nego che è andato a scemare tantissimo, ho perso stima e l’immagine che mi ero fatta di quella persona. Non ci siamo più sentiti, ma non ti nego che da lei mi sarei aspettato una richiesta di confronto che invece non è arrivato, mi ha continuato a confermare quello che ho visto dentro. Insomma, non se n’è tanto fregata!

Il percorso è stato molto più forte di quanto mi sarei mai aspettato. Mi ha tolto una persona che per me era tutto e con cui avrei voluto fare delle cose importanti, però allo stesso tempo mi ha dato consapevolezza e forza. Mi sono riscoperto tanto e sono molto fiero del mio percorso. Mi auguro di vivere sempre così, nel senso con la massima sincerità e purezza di essere sicuramente più maturo e calmo, ma di non cambiare mai, di dare quello che do e di cercare di ricevere lo stesso”.