Dopo aver annunciato, lo scorso 3 agosto, la rottura con Mirko Brunetti, Perla Vatiero si è presa una pausa e ha deciso di staccare la spina. La vincitrice dell’ultima edizione del Grande Fratello, infatti, ha trascorso alcuni giorni di vacanza a Mykonos in compagnia delle amiche e, di recente, ha interrotto il silenzio social rispondendo ad alcune domande dei follower.

Molte di queste, ovviamente, riguardavano la fine della storia d’amore con l’imprenditore rietino: “Come si può non amare una persona da un giorno all’altro? E non sentirlo così dal nulla”. Perla ha dunque deciso di esporsi e rispondere: “Ho i DM pieni di queste domande, ma mi chiedo: secondo voi, è possibile che in una relazione di 5 anni, dove abbiamo convissuto e progettato il nostro futuro insieme, si possa smettere di sentirsi da un giorno all’altro? Si può, secondo voi, sparire così, nel nulla? È normale che ci siano chiarimenti, riflessioni e dialoghi. Non stiamo parlando di una frequentazione di 4 0 5 mesi, ma di un rapporto che va oltre tutto questo”.

In seguito, la Vatiero ha chiarito che la sua intenzione e quella di Mirko è quella di risolvere le questioni personali in privato: “I nostri problemi, le nostre crisi, le nostre difficoltà le affrontiamo in privato, come è giusto che sia e, soprattutto, come abbiamo sempre fatto. Preciso che non mi alzo una mattina all’improvviso senza amare più la persona con cui ho condiviso parte della mia vita e della mia crescita. Vi chiedo gentilmente di non insinuare cose assurde e di non inventare storielle strane, che a leggerle mi vien da ridere!”.

Come sta Perla Vatiero

Infine, l’ex gieffina ha risposto a chi le ha chiesto come stesse dopo la rottura con l’ex fidanzato: “Non è scontata come domanda, infatti grazie. Rispondere è un po’ difficile, ma posso dirti che mi è servito tantissimo staccarmi dai social perché mi ero resa conto di essere poco presente nelle situazioni di vita personale e con le persone a me care. Tutto ruotava un po’ intorno ai social e la realtà l’avevo trascurata un po’. Ecco perché mi è servito tanto staccare, sto imparando a gestire meglio alcune situazioni cogliendo di più gli attimi e pensando a me stessa”.