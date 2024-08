Brando Ephirikian e Raffaella Scuotto sono una delle coppie nate durante l’ultima edizione di Uomini e Donne. A distanza di circa otto mesi dalla fine del loro percorso nel dating show di Maria De Filippi, la loro storia d’amore procede a gonfie vele e, nonostante a separarli siano moltissimi chilometri (lui vive a Treviso e lei a Napoli), l’ex tronista e l’ex corteggiatrice hanno trovato il modo di far funzionare le cose.

Durante questa estate, oltre a vedersi spesso nei weekend, Brando e Raffaella si sono concessi già due vacanze insieme: la prima in Egitto e la seconda, più recente, in Portogallo. L’ex corteggiatrice partenopea è sempre molto attiva sui social, e spesso dedica del tempo ai suoi follower rispondendo alle loro curiosità. Di recente, ha rivelato come e quando ha capito di essere innamorata dell’ex tronista: “In tante piccole cose e in tanti piccoli momenti. Dicevo tra me e me: ‘sento di starmi innamorando’ fino a che non l’ho sentito così forte da dirlo ad alta voce (cosa che mi spaventava tantissimo essendo stata da sola per molto). Non ti innamori in un attimo ma in tanti attimi… E attimo dopo attimo lo senti crescere sempre di più. A volte me ne rendo conto anche dai miei occhi quando lo guardano. Senza che possa realmente vederli, lì percepisco più luminosi che mai"

Raffaella ha anche raccontato che solo stando con Brando ha compreso quanto è liberatorio e bello poter essere sé stessi con la persona che si ama: “Non mi sono mai sentita al 100% libera di essere me stessa con qualcuno. Ma con Brando, più passa il tempo più la complicità cresce perché a crescere è il nostro legame. Legame che si rafforza conoscendosi sempre di più, sia nel profondo dell’anima attraverso il vissuto, sia nel quotidiano attraverso le sfumature del nostro carattere. La conoscenza tra due persone può sgretolare un legame nel caso in cui due anime non si trovino affini o, come nel nostro caso, può portare il legame a rafforzarsi perché ci si comprende, ci si accetta e ci si innamora dei punti forti e/o dei punti deboli dell’altro: è un legame speciale”.

Infine, una fan le ha chiesto come capire quando si ama una persona, e Raffaella ha risposto: “Lo senti. Sai che senza quella persona, la tua vita non sarebbe più la stessa. Non vuoi più stare da solo, vuoi solamente condividere la vita con l’altro che ti completa. Chiediti perché lo ami e risponditi tu stessa basandoti su ciò che ti piace di lui, se stenti a rispondere allora probabilmente non puoi parlare d’amore. Se invece ti viene da pensare che nonostante i suoi millemila difetti, non vedresti mai una vita senza di lui, allora lì non hai bisogno di capire più nulla. Non possiamo pensare di avere accanto la persona perfetta perché nessuno lo è, ma l’amore è proprio quando vedi perfetto chi hai accanto nonostante tutto”.