La fine della storia d’amore tra Perla Vatiero e Mirko Brunetti ha gettato nella disperazione i loro numerosissimi fan, tanto che qualcuno di loro è addirittura finito al pronto soccorso dove aver appreso della rottura. Tuttavia, nelle ultime ore, si è tornato a parlare di un possibile riavvicinamento, indiscrezione di fatto confermata dalla stessa vincitrice dell’ultima edizione del Grande Fratello, che è tornata sui social dopo essersi presa una breve pausa.

“Ma mi chiedo: secondo voi, è possibile che in una relazione di 5 anni, dove abbiamo convissuto e progettato il nostro futuro insieme, si possa smettere di sentirsi da un giorno all’altro? Si può, secondo voi, sparire così, nel nulla? È normale che ci siano chiarimenti, riflessioni e dialoghi. Non stiamo parlando di una frequentazione di 4 o 5 mesi, ma di un rapporto che va oltre tutto questo”.

In seguito, la Vatiero ha chiarito che la sua intenzione e quella di Mirko è quella di risolvere le questioni personali in privato: “I nostri problemi, le nostre crisi, le nostre difficoltà le affrontiamo in privato, come è giusto che sia e, soprattutto, come abbiamo sempre fatto. Preciso che non mi alzo una mattina all’improvviso senza amare più la persona con cui ho condiviso parte della mia vita e della mia crescita. Vi chiedo gentilmente di non insinuare cose assurde e di non inventare storielle strane, che a leggerle mi vien da ridere!”.

Il clamoroso scenario su Uomini e Donne

Nel frattempo, si rincorrono voci sul possibile futuro televisivo di Perla e Mirko. Già prima che tornassero ad essere una coppia, infatti, si era parlato di un possibile approdo di Brunetti sul trono di Uomini e Donne, e adesso che anche la Vatiero è single, Maria De Filippi potrebbe provare a convincerla. Si tratta di una suggestione potenzialmente esplosiva, con un doppio trono infuocato con i due ex gieffini.