Lunghissimo sfogo sui social da parte di un’ex corteggiatrice di Uomini e Donne. Stiamo parlando di Chiara Rabbi, ex fidanzata di Davide Donadei (concorrente della settima edizione del Grande Fratello Vip), che ha messo nel suo mirino gli utenti che seguono e sostengono sui social personaggi dall’etica discutibile salvo poi scandalizzarsi di alcuni loro comportamenti.

“Unpopolar opinion. Mi fanno più pena le persone scioccate e che si dicono ‘stanche’ di questi personaggi trash che puntualmente sui social truffano. E che trasmettono messaggi negativi, che i personaggi stessi. Siete voi i primi a dare hype a podcast inutili e stupidi con ospiti altrettanto spazzatura. Siete voi a far campare sti quattro morti de fama che non hanno nemmeno un orientamento sessuale definito. Perché pur di arrivare da qualche parte andrebbero anche con il cane del vicino. E siete voi che spingete ste quattro deficienti che hanno la terza media e la quarta di reggiseno completamente fake. Come le truffe che vi spacciano per acqua santa.

Siete sempre voi a seguire con la bava alla bocca due scemi che si fanno la guerra social e gli donate pure soldi. Vi scandalizzate per quattro scenette scritte e progettate tra personaggio che pur di partecipare a qualche programma mentirebbero anche sul gruppo sanguigno in piena emorragia interna. Date peso alle parole di chi, per farvi fessi, si cambia il colore dei tarzanelli e voi lì a parlarne pure schifati. Ma state buon? […] Cioè, l’italiano medio fa veramente ridere e il social è solo la proiezione di quello che tutti i giorni in tutti i contesti succede puntualmente. Svegliatevi oppure non lamentatevi perché avete rotto le pa*e!”.