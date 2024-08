Lo scorso 3 agosto, Perla Vatiero e Mirko Brunetti hanno annunciato la fine della loro relazione. La notizia della rottura tra i due ex concorrenti dell’ultima edizione del Grande Fratello ha gettato nello sconforto i fan della coppia, tanto che alcuni di loro sono addirittura finiti in ospedale in seguito a degli svenimenti.

L’influencer originaria di Angri, dopo essersi presa una breve pausa, è tornata sui social, rivelando, tra l’altro, che lei e il suo ex fidanzato sono costantemente in contatto: “Ma mi chiedo: secondo voi, è possibile che in una relazione di 5 anni, dove abbiamo convissuto e progettato il nostro futuro insieme, si possa smettere di sentirsi da un giorno all’altro? Si può, secondo voi, sparire così, nel nulla? È normale che ci siano chiarimenti, riflessioni e dialoghi. Non stiamo parlando di una frequentazione di 4 0 5 mesi, ma di un rapporto che va oltre tutto questo”.

D’altro canto, invece, Mirko è letteralmente sparito dai radar. Al riguardo, nelle ultime ore è arrivata una segnalazione a Deianira Marzano: “Deia, conosco delle persone vicine a Mirko e ti posso assicurare che lui poverino sta malissimo per questa situazione. Legge e vede tutto, ma non si palesa. Lui è fatto così, come vedi rinuncia a guadagnare sui social perché è vero che sta male”.

Intanto, nelle ultime ore è arrivata sempre alla Marzano una segnalazione che parlerebbe di una nuova frequentazione di Perla. E’ bene specificare che si tratta esclusivamente di un rumor, e che al momento non esiste alcuna prova al riguardo. “Deianira, si vocifera che la nuova frequentazione della Vatiero sia un giovane calciatore. Si sono iniziati a seguire”.