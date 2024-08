Nelle ultime ore è emerso un clamoroso retroscena relative alle modalità di svolgimento della nuova edizione del Grande Fratello, che tornerà in onda su Canale 5 a partire dal prossimo settembre.

Alfonso Signorini avrebbe proposto ai vertici Mediaset di dividere i sei mesi di durata del reality show in due tranche. In sostanza, stessa casa, concorrenti diversi: un gruppo vivrà lì per i primi tre mesi, e un altro gruppo nei secondi tre. Si tratta di un’ipotesi svelata da TvBlog.

“Perché non fare due edizioni distinte del Grande Fratello, ciascuna di tre mesi circa, con due cast distinti? D’altronde è ormai assodato che questo programma in partenza a settembre deve andare avanti fino a Pasqua, o giù di li. L’idea che si sta facendo strada poi sarebbe quella di fare una specie di crossover fra la prima e la seconda edizione stagionale del programma prodotto con la collaborazione di Endemol. Ma in che modo? L’idea sarebbe quella di traghettare il vincitore e altri due finalisti della prima edizione, quella autunnale del Grande Fratello, nella seconda, quella invernale”.

E ancora: “Chiariamo, per ora si tratta di idea sul tavolo di lavoro, niente è deciso. Il tutto è allo studio e pare che abbia ricevuto consensi da parte dei dirigenti Mediaset. Se son rose fioriranno, si dice in questi casi. Vedremo”.