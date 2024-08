La storia d’amore tra Greta Rossetti e Sergio D’Ottavi, nata durante l’ultima edizione del Grande Fratello, sembra essere giunta (di nuovo) al capolinea). Già alcuni mesi fa, infatti, l’imprenditore laziale aveva annunciato la rottura con l’ex tentatrice, salvo poi fare marcia indietro.

Da quel momento, l’ex di Mirko Brunetti ha deciso di non voler rendere pubblico ogni dettaglio della loro relazione. I due ex gieffini hanno dunque scelto di condividere pochissimi contenuti “di coppia”, circostanza che ha alimentato i dubbi circa una possibile rottura. Dubbi che sono aumentati quando Greta, alla domanda di un fan (“Quando una relazione si capisce che è finita?”), ha risposto: “Quando non ci sono più passioni in comune, quando non c’è più dolcezza e attenzioni. Ma soprattutto quando l’altra persona preferisce andare in discoteca, viaggiare e divertirsi da solo. Lì devi capire che non c’è più spazio per te”.

Greta ha poi sottolineato come non ci sia alcuna crisi, e nel frattempo sua madre, Marcella Bonifacio, ha lanciato una sorta di monito ai fan della coppia, invitandoli a non credere “a quello che dicono sul web […] Magari ci saranno novità". Ed è proprio durante una diretta su TikTok di mamma Marcella, che in sottofondo si sente le urla della figlia, che molto probabilmente era al telefono proprio con Sergio. Inoltre, a confermare le voci circa una presunta crisi tra i due ex gieffini, c’è un dettaglio piuttosto eloquente: lei, infatti, ha smesso di seguirlo su Instagram, mentre lui la segue ancora.

Insomma, sarebbe stata la Rossetti a voler troncare con D’Ottavi. Il motivo? In questi giorni, Sergio si trova in vacanza a Bali, e ieri è stato avvistato in discoteca in compagnia di una donna misteriosa (alla quale avrebbe prestato anche i suoi occhiali da sole). A confermare questa versione è anche Alessandro Rosica, il quale ha rivelato che “Greta ha lasciato Sergio dopo i fatti di ieri e ha smesso di seguirlo”.