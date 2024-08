Dopo Diandra e Valerio, Antonio e Titty sono la seconda coppia ufficiale della dodicesima edizione di Temptation Island.

“Sono Antonio, ho 27 anni e vengo da Napoli. Sono fidanzato con Titty da tre anni e conviviamo da un anno. Ho scritto a Temptation Island perché ritengo abbia l’asticella della gelosia e della possessività un po’ troppo alta e non mi fa fare nulla”.

“Ci sono state cose che mi hanno ferita e mi hanno portato a non fidarmi più di lui”, ha aggiunto la ragazza, che poi ha spiegato: “Ad esempio, lui doveva partire per lavoro, disse ‘ora torno a casa e riposo un poco’. Dopo un’oretta mi arriva una chiamata della mia amica che mi dice che lui era al bar con un’altra ragazza e la presentò come sua moglie. Ad aprile siamo andati a Parigi e lui mi ha fatto la proposta di matrimonio”.

“Si arrabbia perché lei, sul suo telefono, c’ha lo sfondo nostro, della proposta di matrimonio che le ho fatto…”, ha continuato Antonio. Ma Titty lo ha interrotto: “Amore, tu tieni Maradona col sigaro!”. E la replica di lui è stata: “Vabbè, vuoi mettere Maradona con te?”.