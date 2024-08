Lino Giuliano, ex volto dell’ultima edizione di Temptation Island, è uno dei nuovi concorrenti del Grande Fratello, che debutterà su Canale 5 il prossimo 16 settembre. A rivelarlo è stato Davide Maggio.

Alla luce di quanto accaduto nella passata edizione con Mirko Brunetti, Perla Vatiero e Greta Rossetti, alcuni utenti hanno chiesto ad Alessia Pascarella, ex fidanzata di Lino, se ripeteranno il triangolo amoroso che tanto ha appassionato i fan l’anno scorso.

“Partiamo dal fatto che nessuno vuole imitare nessuno. Fortunatamente ho una forte personalità. Io sono Alessia, punto. Poi non vi affidate ai social, scrivono anche ca**ate”.

Invece, in merito alla partecipazione dell’ex fidanzato al Grande Fratello, ha spiazzato dicendo: “Non so se è vero o no… Ma se fosse, sono molto contenta per lui. A prescindere da Temptation Island, Lino non è solo quello, ma ha anche delle qualità. Sennò non ci sarei stata per quattro anni”.

Oltre a Lino, il secondo nome confermato è quello di Javier Martinez, pallavolista argentino noto per le sue apparizioni a Tempation Island e Uomini e Donne.

I concorrenti ufficiali della nuova edizione del reality show condotto da Alfonso Signorini salgono dunque a quattordici: Lino e Javier si aggiungono a Clarissa Burt, Clayton Norcross, Enzo Paolo Turchi, Helena Prestes, Iago Garcia, Jessica Morlacchi, Ilaria Galassi, Eleonora Cecere, Pamela Petrarolo, Shaila Gatta e Luca Calvani.