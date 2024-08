Questa mattina, il settimanale Diva e Donna parla di un presunto flirt tra una famosa ex vippona e Niccolò Bettarini. Stiamo parlando di Antonella Mosetti, che in passato ha avuto una relazione con il padre di lui, Stefano Bettarini.

“Clamoroso: Mosetti, prima il padre, ora il figlio. 17 anni dopo Bettarini, con Antonella ora c’è il giovane Niccolò”, si legge sulla rivista.

“Con Bettarini iniziamo a frequentarci, ma prima lascio Davide Lippi, che mi aveva tradita – aveva dichiarato la Mosetti a GossipBlog -. E cosa fa Davide per vendicarsi? Chiama la Ventura e le dice tutto. Tra Stefano e Simona era finita da anni. Eppure lei mi convoca nel suo camerino e mi fa una partaccia: ‘È comunque mio marito, il padre dei miei figli’”.

E ancora: “Io non ho avuto un flirt, ma una storia di 7-8 mesi con Stefano. Non ero una delle sue amanti notturne, anche perché non lo sono mai stata di nessuno. Ho sempre avuto poche storie e lunghe. Lui sa benissimo chi sono. Nella Casa si creano certe sinergie e dici cose che pensi che non vengano ascoltate. Lui si era tolto il microfono, voleva fare il figo, come fanno gli uomini dopo il calcetto. Stefano è un mio grande amico, ho una grande stima per lui”.