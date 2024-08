Con un anno di ritardo (Maria De Filippi le fece la proposta già lo scorso autunno), Francesca Sorrentino sarà una nuova tronista di Uomini e Donne. Dopo l’avventura a Temptation Island con l’ormai ex fidanzato Manual Maura, la ragazza approda dunque nel dating show di Canale 5.

Francesca e Manuel, dopo la rottura nel programma condotto da Filippo Bisciglia, sono tornati insieme lo scorso dicembre, salvo poi lasciarsi nuovamente lo scorso luglio.

Francesca Sorrentino annuncia la rottura con Manuel Maura

“Come avete potuto intuire, la mia relazione con Manuel è finita. Ho aspettato prima di dire qualcosa non per hype o altro, ma per metabolizzare e valutare le varie fasi di questo momento e riprendere in mano la mia vita. Dopo gli ultimi avvenimenti pubblicati sull’altro social e poi rimossi (per evitare ricorsi legali da parte dell’interessato), vi chiedo cortesemente di non inviarmi in privato foto/video che lo ritraggono in atteggiamenti intimi con altre ragazze. Ad oggi non è più un mio problema, ma preferirei non vedere queste immagini. Seppur io conduca la mia vita in totale serenità, non mi fa piacere vedere il poco rispetto (prevedibile) post relazione.

Per quanto riguarda il motivo, preferire che non mi faceste domande. Penso sia meglio tacere”.

Ma come avrà reagito Manuel all’annuncio di Francesca come nuova tronista di Uomini e Donne? Ecco le sue parole in una storia su Instagram: “Ogni giorno la vita ci riserva sempre grandi sorprese”.