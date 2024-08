Mancano poco più di due settimane all’inizio della nuova edizione del Grande Fratello, che tornerà in onda su Canale 5 a partire dal prossimo 16 settembre.

A far aumentare l’attesa per lo start del reality show condotto da Alfonso Signorini è stato lo spot promozionale che Mediaset ha mandato in onda sulla rete ammiraglia. Ma un dettaglio non è passato inosservato, ovvero la totale assenza (o quasi) di Beatrice Luzzi, protagonista assoluta della passata edizione, dalla clip.

Gli autori sono dunque riusciti a far infuriare buona parte dei telespettatori prima che il programma apra ufficialmente i battenti. I fan non sono stato affatto contenti quando hanno notato l’assenza dell’attrice dal video, ad eccezione di un frame in cui appare con il resto degli inquilini.

“Quella che vi ha dato da mangiare per sette mesi non la mettete?”, ha scritto un utente. E nei commenti sono in tanti ad avallare questa tesi: “Anch’io l’ho notato. L’unica vera vincitrice, Bea”. “Che squallidi che sono… Senza Bea quel programma se lo vedevano solo i parenti stretti! Erano e sono degli ingrati!”.