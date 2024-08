Lo scorso giugno, in un’intervista rilasciata al Corriere della Sera, Milly Carlucci ha aperto alla possibilità di una partecipazione di Chiara Ferragni a Ballando con le Stelle: “Certo che le nostre porte sono aperte. Lei è un grandissimo personaggio e ovviamente potrebbe partecipare, in più noi lavoriamo a tutto campo”.

A quanto pare, l’invito sarebbe arrivato a destinazione. Stando a quanto rivelato da Dagospia e Novella 2000, ci sarebbe stata davvero una proposta, ma sembra che l’imprenditrice digitale al momento non sia interessata e che abbia altri progetti in ballo.

Chiara Ferragni rifiuta l'invito a Ballando con le Stelle

“L’invito di Milly? Le amiche più vicine dicono che per ora non ha nessuna intenzione di accettare l’invito di Milly Carlucci a Ballando con le Stelle. Sempre a proposito di Chiara, la linea di quaderni da scuola di Chiara Ferragni è nei supermercati a 1 euro - scrive Ivan Rota su Dagospia -. Una vera offerta, dato che su Amazon i quaderni ora costano 2,60€ l’uno. Inoltre pare che Marchi come Prada, Miu Miu, Adidas ‘non siano neppure tutti felicissimi di pubblicità non richiesta. Il problema è per lei non riuscire a trovare una identità fuori dal mondo in cui se non hai un brand riconoscibile addosso non sei nessuno’, come dice Selvaggia Lucarelli”.

“Sembrerebbe che Chiara abbia rifiutato l’invito della conduttrice di Rai 1. Pare che alcune amiche della nota influencer abbiano fatto sapere che l’imprenditrice non sarebbe intenzionata ad accettare la proposta della Carlucci di partecipare a Ballando. Al momento dunque non sembrerebbero esserci chance di vedere Chiara in pista. In queste settimane intanto l’influencer ha lavorato a nuovi progetti, che verranno svelati nel corso delle prossime settimane”.