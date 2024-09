Mirko Brunetti, tra i protagonisti assoluti dell’ultima edizione del Grande Fratello, starebbe già pensando al suo futuro in tv.

Se l’imprenditore rietino continua a essere sulla bocca di tutti per la fine della storia d’amore con Perla Vatiero, seguita “a puntate” a Temptation Island prima e nella Casa di Cinecittà poi, adesso impazzano le voci sul suo futuro televisivo.

Sono ormai diversi giorni che il nome dell’ex gieffino viene affiancato a quello di Maria De Filippi. Negli ultimi giorni, infatti, si è prima parlato di un suo possibile approdo a Uomini e Donne (c’è ancora un trono vacante), e poi della possibilità che possa aspirare a diventare membro della squadra di postini che gira in lungo e largo l’Italia per consegnare i messaggi di C’è Posta per Te.

Ma non è tutto. Le ultime voci vedono impegnato Mirko impegnato in un provino a Masterchef, sotto lo sguardo severo di Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli. Un rumor non si sa quanto fondato, ma talmente dettagliato da vedere Brunetti non solo aver sostenuto il provino, ma anche aver conquistato l’ambito grembiule bianco, "divisa" dei nuovi ammessi all’ambita classe di cucina del cooking show in onda su Sky. Alcuni esperti di gossip interrogati sulla questione non hanno fornito conferma, tantomeno il diretto interessato.

Non ci resta che attendere l'avvio della nuova stagione televisiva per scoprire se le voci sull'ex fidanzato di Perla Vatiero si riveleranno fondate o meno.