Nella giornata di ieri, Manuel Bortuzzo ha conquistato la medaglia di bronzo nei 100 metri rana alle Paralimpiadi di Parigi.

“Non so che dire, è bellissimo. L’ultima vasca pensavo a quanta fatica ho fatto per arrivare qui. Voglio godermi questo momento. Questa medaglia per me è come un Oro, era già tanto per me essere qua”, ha commentato l'atleta.

A fargli i complimenti anche alcuni suoi ex compagni avventura al Grande Fratello Vip. Aldo Montano gli ha dedicato una storia su Instagram: “Bronzone fenomeno. Nostro orgoglio”, mentre sotto al post pubblicato da Manuel Bortuzzo nel quale celebrava la conquista del bronzo, hanno scritto tanti altri ex vipponi. Da Jo Squillo (“Grande Manuel!”) a Gianmaria Antinolfi (“Quanto te la sei meritata!”), passando per Alex Belli (“Mitico Manu”), fino ad arrivare ad Alessandro Basciano (che gli ha scritto “Fratello!”) e Manila Nazzaro: (“Manu!! Eravamo tutti in vasca con te!!”).

Tuttavia, i fan non hanno potuto fare a meno di notare l’assenza di un commento da parte di Lulù Selassié, con la quale Manuel Bortuzzo ha avuto una storia nata proprio nella Casa di Cinecittà. In molti, però, sostengono che la princess gli abbia scritto in privato.