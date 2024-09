Pochi istanti fa, gli account social del Grande Fratello hanno ufficializzato il primo concorrente della nuova edizione. Si tratta di Luca Calvani.

Nato a Prato il 7 agosto 1974, Luca Calvani è un attore e conduttore televisivo italiano. Ha studiato recitazione negli Stati Uniti e in Italia, mentre a inizio anni 2000 lavora in alcune produzioni televisive come Distretto di Polizia e in film pluripremiati come Le fate ignoranti. Ha recitato anche in famosissime serie televisive americane come Sex and the City e Beautiful.

Oltre alla carriera da attore, ha partecipato ad alcuni programmi televisivi come Uomini e Donne nel 2004 e a L'Isola dei Famosi nel 2006, arrivando a vincere la quarta edizione del reality.

Il cast "Vip" della nuova edizione del Grande Fratello

Clarissa Burt, Clayton Norcross, Enzo Palo Turchi, Giulia Mannucci, Helena Prestes, Iago Garcia, Jessica Morlacchi, Luca Calvani, Shaila Gatta, Ilaria Galassi, Pamela Petrarolo e Eleonora Cecere, Lino Giuliano e Michael Castorino, Lorenzo Spolverato.