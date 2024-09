Due giorni fa, Beatrice Luzzi ha tolto definitivamente ogni dubbio in merito alla storia con Giuseppe Garibaldi. La relazione tra i due era iniziata tra le mura della Casa del Grande Fratello, e sebbene la loro frequentazione sia proseguita anche al termine del reality show condotto da Alfonso Signorini, non è mai arrivata ad una svolta.

Tramite una storia pubblicata sul suo profilo Instagram, l’attrice ha dichiarato ufficialmente che lei e il calabrese non stanno insieme. Le ultime voci relative a una rottura risalivano alla fine di luglio, quando i fan più accaniti avevano notato come i due avessero smesso di seguirsi. Un gesto che, aggiunto alla cancellazione di alcune foto che li ritraevano insieme, aveva allarmato i numerosi fan della coppia.

Beatrice fa chiarezza sul rapporto con Garibaldi

Adesso, però, la situazione sembra chiara: anche se, come detto da Beatrice, tra i due resta “un rapporto di grande supporto e affetto”, la Luzzi e Garibaldi non stanno insieme. L’ex gieffina ha parlato anche del motivo che li avrebbe spinti a prendere questa decisione: “Abbiamo approcci, responsabilità e prospettive di vita troppo lontane per essere integrate nella reciproca quotidianità”.

Beatrice Luzzi era stata accusata nelle scorse settimane di aver avuto un atteggiamento poco chiaro in merito alla storia con Giuseppe Garibaldi. “Siamo stati accusati di ambiguità, ma noi non siamo attori di un film, siamo persone in carne ed ossa (e cuore) con tutte le complessità personali, familiari e sociali, o meglio social, che ciò comporta. Ci sono voluti mesi per curare le dinamiche vissute dentro al GF e altri mesi per riprendere davvero in mano le nostre vite. Nessuna ambiguità, semplicemente il tempo umanamente necessario”, ha sottolineato l'attrice.

Il retroscena sul comunicato

Intanto, nelle ultime ore è iniziata a circolare sui social una voce secondo cui il rapporto di affetto e stima tra Beatrice e Giuseppe paventato in quel comunicato, in realtà non ci sarebbe, e che anzi lui sarebbe particolarmente contrariato. La segnalazione è arrivata a Deianira Marzano: “Deia, dalla voce che sta circolando sui social il rapporto di affetto e stima tra Garibaldi e Beatrice di cui hanno parlato nel comunicato non ci sarebbe, ma sembrerebbe che lui sia nero con lei e che hanno scelto quelle parole solo per non deludere il fan Beabaldi”.