Il sito ufficiale del Grande Fratello ha annunciato i primi tre concorrenti ufficiali della nuova edizione, che debutterà su Canale 5 lunedì 16 settembre.

Si tratta di Luca Calvani, Jessica Morlacchi e il trio di ex ragazze di Non è la Rai formato da Pamela Petrarolo, Ilaria Galassi e Eleonora Cecere.

Chi è Luca Calvani

Nato a Prato il 7 agosto 1974, Luca Calvani è un attore e conduttore televisivo italiano. Ha studiato recitazione negli Stati Uniti e in Italia, mentre a inizio anni 2000 lavora in alcune produzioni televisive come Distretto di polizia e in film pluripremiati come Le fate ignoranti. Ha recitato anche in famosissime serie televisive americane come Sex and the City e Beautiful.

Oltre alla carriera da attore, ha partecipato ad alcuni programmi televisivi come Uomini e Donne nel 2004 e a L'Isola dei Famosi nel 2006, arrivando a vincere la quarta edizione del reality.

Chi è Jessica Morlacchi

Jessica Morlacchi è una cantante, personaggio televisivo e bassista italiana. Un volto noto della scena musicale italiana fin dai primi anni 2000 che conquistò il successo come voce dei Gazosa. La band, ottenne subito grande popolarità vincendo il Festival di Sanremo 2001 raggiungendo il successo con il tormentone estivo www.mipiacitu. Dopo lo scioglimento della band nel 2003, Jessica ha intrapreso una carriera da solista pubblicando diversi singoli.

Il suo percorso musicale l'ha vista collaborare con artisti di spicco come Marco Masini e Riccardo Cocciante, partecipare a programmi televisivi come The Voice of Italy e Ora o mai più.

Dal 2020 al 2023, è stata una presenza fissa nel programma Oggi è un altro giorno su Rai 1, dove ha ulteriormente consolidato la sua popolarità televisiva. Con una carriera che spazia dalla musica alla televisione, Jessica Morlacchi continua a brillare, mostrando una determinazione e un talento che l'hanno resa una delle artiste più apprezzate del panorama italiano.

Le ex ragazza di Non è la Rai

Tre icone degli anni '90, che hanno lasciato un segno indelebile nella storia della televisione italiana, tornano sotto i riflettori. Celebri volti del programma cult Non è la Rai, non vedono l'ora di raccontarsi dando inizio a questa nuova avventura.

Pamela, conosciuta soprattutto per il successo ottenuto con Non è la Rai e per i suoi album musicali Io non vivo senza te e Niente di importante, ha esplorato il mondo della recitazione teatrale e della televisione. Dopo un periodo di pausa, durante il quale ha partecipato al reality La Fattoria nel 2006, Pamela è pronta a sorprendere di nuovo i suoi fan.

Eleonora, attrice e showgirl, ha debuttato giovanissima nel mondo del cinema, lavorando con registi del calibro di Ettore Scola e Federico Fellini. La sua carriera televisiva ha avuto un'impennata grazie alla partecipazione a Non è la Rai, dove ha saputo conquistare il cuore del pubblico con il suo talento e carisma. Oggi si prepara a nuove sfide, portando con sé l'esperienza e la passione accumulate negli anni.

Infine, Ilaria, ex modella e showgirl, ha iniziato la sua carriera televisiva come pon-pon girl a Domenica In prima di diventare uno dei volti più amati di Non è la Rai. Ha partecipato anche a numerosi altri programmi di successo negli anni '90 e ora è pronta a fare un grande ritorno nel mondo dello spettacolo, con la stessa energia e determinazione.