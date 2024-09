Raul Dumitras, uno dei protagonisti dell’ultima edizione di Temptation Island, si sarebbe parecchio “dato da fare” dopo la fine del programma.

Tutto è iniziato quando Raul ha condiviso tra le sue Instagram stories una frase – in dialetto napoletano – che non lascia spazio all’immaginazione: “Uomini si nasce, non si diventa”. Poco dopo, Lino Giuliano ha prima risposto – sempre in dialetto partenopeo - scrivendo “Napoletani si nasce, non si diventa”, per poi condividere un duro sfogo: “Visto che ieri c’è stata una totale provocazione da parte del ragazzo, un giorno smaschererò una persona che voi tanto amate, con tanto di prove e tutta la verità. Voglio tenervelo nascosto ancora per un po’, sto solo aspettando qualche altra provocazione. E allora le maschere cadranno. È come quando qualcuno usa la maschera di The Mask: la stessa identica cosa”.

Il ragazzo in questione sarebbe proprio Dumitras, notizia confermata anche da Deianira Marzano: “Qualcuno all’interno del gruppo di TI mi ha riferito che presto cadrà la maschera di Raul perché ci saranno delle rivelazioni da parte di una persona. Tra l’altro dopo il programma pare sia stato con quasi tutte le tentatrici… Vi posso assicurare che Lino ha sbagliato su delle cose, ma lui ne sa tante di quelle che riguardano Raul e che pare non sia il perfettino che vuol far credere ma sia solo apparenza. Prima o poi sono certa che Lino parlerà!”.