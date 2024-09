Era tutto pronto per il debutto di The Social Home, il nuovo reality show che andrà in onda sul web, e la cui conduzione era stata affidata ad Alex Belli, tra i protagonisti assoluti della sesta edizione del Grande Fratello Vip. Tuttavia, nelle ultime ore, “Il Man”, in una storia su Instagram, ha annunciato che non sarà più al timone del format per via di “divergenze editoriali con la produzione”.

“Comunico che, per ragioni connesse a profonde divergenze editoriali con la produzione Latho S.r.l., non sarò più il conduttore del programma The Social Home. Da questo momento pertanto il mio nome, la mia immagine e la mia professionalità non potranno in alcun modo essere associati né direttamente né indirettamente tanto al programma The Social Home quanto alla produzione Latho S.r.l.

Comunico inoltre di aver già dato mandato ai miei legali per la tutela della mia immagine da ogni utilizzo non autorizzato della stessa”.

Il cast di The Social Home

Gabriela Chieffo e Giuseppe Ferrara (Temptation Island), Gianluca Costantino e Davide Donadei (Grande fratello Vip), Emy Buono (La Pupa e il Secchione), Elga Enardu e Mariano Catanzaro (Uomini e Donne).