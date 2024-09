Ieri, nel corso della puntata di debutto della nuova stagione di Verissimo, Cesara Buonamici ha annunciato due nuovi concorrenti del Grande Fratello, ovvero Clayton Norcross e Lino Giuliano.

La notizia della partecipazione del barbiere napoletano ha diviso il pubblico, soprattutto in virtù di quanto mostrato durante l’ultima edizione di Temptation Island (in particolare il suo atteggiamento nei confronti dell’ex fidanzata Alessia Pascarella), e anche per via delle voci secondo cui i due non si sarebbero realmente lasciati e starebbero imbastendo un “teatrino” con il solo scopo di partecipare entrambi al reality show condotto da Alfonso Signorini.

Nelle ultime ore, Alessia ha risposto proprio a quest’accusa: “Da quanto è uscita la notizia che Lino sarebbe stato un concorrente del GF, guarda casa sono saltare fuori delle ‘prove’. Però, poi, ci sono persone che hanno sempre voluto fare tv. Guarda caso, la cosa più importante, ‘ovvero che io e Lino non siamo tornati insieme’, nessuno l’ha detta. Il loro intento era un altro, e mi fermo qui che è meglio”.

E in merito alla possibilità di una sua entrata nella Casa come concorrente, Alessia ha detto: “Rispondo a questa domanda perché devo stare attenta anche a come mi esprimo. Io sto a casa mia, Lino è il concorrente ufficiale… Una cosa è certa: si dicono cose che non so nemmeno io. Vediamo se così è più chiaro”.