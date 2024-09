In molti ritenevano che dopo l’avvistamento a Torino (e la foto in cui appaiono insieme ad un fan), Greta Rossetti e Sergio D’Ottavi uscissero allo scoperto ufficializzando il loro ritorno di fiamma in seguito alla rottura annunciata dall’ex tentatrice lo scorso 27 agosto. Ed invece tutto tace.

Ieri sera, in occasione della festa di compleanno dello chef Federico Fusca, c’è stata una reunion di ex concorrenti dell’ultima edizione del Grande Fratello. Al party erano presenti Mirko Brunetti, Angelica Baraldi, Vittorio Menozzi, Lorenzo Remotti, Anita Olivieri, Rosy Chin, Marco Fortunati e la stessa Greta Rossetti, la quale, però, ha provato in tutti i modi a “nascondersi” evitando di comparire in foto e video pubblicati sui social (è poi apparsa in un frame di un video).

L’ex tentatrice, però, era presente alla festa senza Sergio D’Ottavi. E’ ipotizzabile che l’imprenditore laziale abbia preferito non partecipare per evitare di incontrare Mirko Brunetti e Vittorio Menozzi, con i quali i rapporti non sono esattamente idilliaci. Al riguardo, è arrivata anche una segnalazione ad Amedeo Venza: “Sergio non ci sarebbe mai andato. Mangiare allo stesso tavolo con Vittorio e Mirko? Non l’avrebbe mai fatto… Ahimè non si può dire lo stesso di Greta. Non riesco a capire perché non si faccia vedere quando tutti sanno che è lì”.

L’esperto di gossip ha commentato: “Io team Sergio! Avrei fatto la stessa scelta! Sergio non è andato proprio per il motivo detto da questa persona”.