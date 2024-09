Lino Giuliano è stato escluso dalla nuova edizione del Grande Fratello. L’ex volto di Temptation Island sarebbe dovuto entrare nella Casa nella puntata di ieri, lunedì 16 settembre, ma il suo ingresso è saltato per via di un commento omofobo nei confronti del tiktoker Enzo Bambolina.

Dopo le parole di Alfonso Signorini e del diretto interessato, sui social si è espressa anche Alessia Pascarella, ex fidanzata di Lino, con cui ha partecipato a Temptation Island 2024.

“Lui non è per niente omofobo, ve lo assicuro. Si percepisce chiaramente che è stata pronunciata in un momento di rabbia a causa di una diffamazione subita. Anche se il commento è stato fatto ‘ironicamente’, le persone non lo sanno e non è bello far circolare voci per nulla”.

L'ex fidanzata del barbiere napoletano è dispiaciuta che lui abbia perso l'occasione di partecipare al reality perché sarebbe stata un’esperienza da ricordare: “Il Grande Fratello è una grande occasione e un’esperienza bellissima. Anche per quelli che commentano negativamente, perché ne ho ricevuti a valanga. Loro poi sarebbero i primi ad andarci anche a piedi”.

Lino Giuliano, la sua reazione dopo l'esclusione dal Grande Fratello

"Sono profondamente dispiaciuto per la decisione presa dal Grande Fratello. Ci tengo a sottolineare che non sono omofobo. È vero, ho fatto un commento inopportuno, ma è altrettanto vero che mi sono scusato immediatamente, perché attiene ad un momento stupido e ho scritto cose che non mi corrispondono. Capita a tutti di dire cose sbagliate e può capitare ancora in futuro, ma non è capitato solo a me. L’importante è rendersene conto e scusarsi, come ho fatto io. Spero che tutti possano comprendere che quel commento apparteneva ad un momento e non ad una mia realtà”.